La verità sull’affare Dimarco. “All’Inter 10 mln. Non c’è controriscatto e…”

Il futuro di Federico Dimarco resta un tema da approfondire nei prossimi mesi: La Gazzetta dello Sport fa luce sulla formula

Federico Dimarco sta disputando una grande stagione con la maglia del Verona: 21 presenze in Serie A, 3 gol e 5 assist a referto, nonostante ultimamente stia giocando anche da terzo centrale di difesa a 3. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'Inter non ha alcun diritto di controriscatto.