Dimarco, un amico d’infanzia: “Fu il migliore in una tournée europea. Guardava Maicon”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Andrea Carini, amico d'infanzia dell'esterno dell'Inter in prestito al Verona FedericoDimarco, ha parlato così della crescita del classe '97: "Prima di arrivare all’Inter abbiamo segnato quasi 200 gol in due. Giocavamo con i ’92 e avevamo cinque anni in meno. Lui correva, io la buttavo dentro. In una tournée europea affrontammo Bayern Monaco, Barcellona, Chelsea. Federico vinse il premio di miglior giocatore. Facevamo i raccattapalle ed entravamo in campo coi giocatori. Guardavo sempre Sneijder, lui Maicon. Prima di ogni partita giocavamo con lo stadio pieno di tifosi. Emozioni uniche".