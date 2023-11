Niente Benfica per Denzel Dumfries: come appreso da FCIN1908.it, l'esterno salterà la gara di Champions dell'Inter in programma mercoledì

Niente Benfica per Denzel Dumfries. Come appreso da FCINTER1908, l'esterno salterà la gara di Champions League dell'Inter in programma mercoledì. L'olandese è affaticato dopo la sfida contro la Juventus e resterà così a Milano a lavorare con vista sul prossimo impegno di campionato contro il Napoli. È invece tornato in gruppo questa mattina Alexis Sanchez, che sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta in Portogallo.