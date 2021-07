Inter, il vero sogno è Dumfries. “Lui più Nandez? Si può fare solo così”

A destra il sogno resta l'esterno olandese, con il Psv che ha aperto alla cessione ma ad oggi non vuole concedere il prestito

Oltre ai due nomi caldi per la fascia destra, ovvero quelli di Nahitan Nandez ed Hector Bellerin, ce n'è un terzo in casa Inter, che rappresenta il vero sogno: si tratta di Denzel Dumfries. Il Psv Eindhoven ha più volte annunciato l'imminente cessione dell'esterno, ma a cifre molto alte. Il club nerazzurro, però, come scrive il Corriere dello Sport, ci sta lavorando: "Non è ancora tramontata la speranza che il Psv, alla fine, si convinca ad accontentare Dumfries.