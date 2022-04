Dybala-Inter, contatti assidui filtrati dagli intermediari. Però manca…

Il club nerazzurro è interessato al giocatore argentino ma dovrà fare spazio in attacco: si pensa alla cessione di Sanchez

Non solo il suo agente, Antun, che è un amico di famiglia ed è rimasto in Italia dopo la rottura con il club juventino. La Gazzetta dello Sport parla di un intermediario che si è aggiunto all'entourage del calciatore e che si starebbe muovendo anche all'estero per portare all'attaccante eventuali offerte. Settimana prossima rientrerà anche lui in Italia e farà il punto con l'agente dell'argentino. Ovviamente spazio anche alle richieste che arrivano dalla Serie A. Inter su tutte. "I contatti ci sono. E sono filtrati da intermediari, sia chiaro: nessuno dei protagonisti, in fondo, potrà mai confermare. L’Inter c’è su Dybala , si è fatta viva con assiduità, senza mai essere arrivata ancora a formulare un’offerta", spiega la rosea.

In attacco non è ancora definita la situazione che potrebbe invece essere più chiara a fine stagione. Al momento lo stipendio del giocatore argentino, il club nerazzurro non può permetterselo. Ma si parla della dichiarata cessione di Sanchez (che pesa sulle casse per 10.5 mln) e poi anche le offerte che arriveranno. Magari per Lautaro Martinez: saranno valutate, stando a quanto scrive il quotidiano sportivo. E non è la prima volta che si parla del 10 come di un giocatore che nonostante il rinnovo potrebbe lasciare Milano.