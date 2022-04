Barzaghi: “Inter, principio di accordo con Bremer. E c’è la comunicazione a Dybala”

Tra difesa e attacco, la prossima si preannuncia un'estate di mercato molto calda per l'Inter. I nomi gettonati sono sempre Dybala e Bremer

Marco Macca

Tra difesa e attacco, la prossima si preannuncia un'estate di mercato molto calda per l'Inter. I nomi più gettonati sono sempre Dybala per il reparto offensivo e Bremer per quello arretrato. Marco Barzaghi, giornalista Sport Mediaset, fa il punto della situazione:

"Dybala continua a sfogliare la margherita. E' atteso in Italia un intermediario che ha fatto il giro tra Spagna e Inghilterra e riporterà le offerte migliori a Paulo Dybala. Vedremo se l'argentino aspetterà senza fretta l'occasione migliore, magari anche in considerazione di come finirà il campionato. Il contatto con il Milan c'è stato, mentre l'Inter gli ha chiesto di aspettare per liberare risorse economiche e sfoltire la rosa con gli esuberi, cosa che permetterà ai nerazzurri di presentargli un'offerta da 8 milioni +2 di bonus".

"Vedremo se arriverà un'offerta un'offerta importante per de Vrij. In quel caso, l'Inter proverebbe a chiudere per Bremer, l'obiettivo numero uno, con il quale c'è già un principio di accordo".

(Fonte: YouTube Marco Barzaghi)