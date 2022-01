Dybala, l’Inter osserva e non lo esclude: “Ancor più in caso di addio di…”

L'argentino è in scadenza, il rinnovo di contratto rimane un tema delicato e chissà che l'arrivo di Vlahovic non lo spinga lontano dalla Juventus

Continuano gli interrogativi in casa Juventus sul futuro di Paulo Dybala. Oggi ancora di più dopo la definizione dell'acquisto di Dusan Vlahovic da parte dei bianconeri, che potrebbe essere un'ulteriore indizio di una rottura tra la Joya e il club. E l'Inter, spiega Tuttosport, resta sempre a guardare con attenzione: "Come emerso nelle ultime settimane, osserva la situazione di Paulo Dybala a Torino. L'argentino è in scadenza, il rinnovo di contratto rimane un tema delicato e chissà che l'arrivo di Vlahovic non lo spinga lontano dalla Juventus.