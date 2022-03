Dybala, con Marotta alla Juve mai a scadenza. Ora valuta il da farsi con l’Inter

Il dirigente nerazzurro non ha solo un affetto particolare per il giocatore ma non portare i calciatori a fine contratto è un modus operandi

Eva A. Provenzano

Da giorni si parla di Dybala in chiave Inter. Ma c'è chi parla del rapporto che il giocatore argentino ha con Marotta. Tanto che TuttoSport sottolinea che con l'ad interista ancora alla Juve il contratto dell'attaccante non sarebbe mai arrivato a scadenza. E la considerazione è legata più che al legame affettivo del dirigente nei confronti del calciatore ad un modo di lavorare che il dirigente nerazzurro sta dimostrando di impiegare. I contratti non li manda a scadenza, li rinnova prima, come ha fatto ad esempio con Brozovic.

"Fa in modo di prevenire situazioni complicate offrendo anche di propria sponte dei ritocchi d’ingaggio al rialzo dopo stagioni particolarmente meritevoli. Questa regolina d’oro si colloca giusto un gradino sotto l’altro caposaldo marottiano: l’allenatore non deve mai avere ad un solo anno che lo separi dalla scadenza del contratto, altrimenti rischia di perdere autorevolezza con il gruppo", si legge sul quotidiano rispetto al modo di operare del dirigente interista.

Marotta probabilmente avrebbe rinnovato il contratto di Paulo quando ha fatto bene con Sarri. "Negli ultimi mesi, ha colto i malesseri in casa Juventus e ci si è buttato a capofitto con azioni di disturbo e con frasi all’insegna del «i tentativi vanno fatti». Ora che ha strada libera, è ben pronto a valutare il da farsi", spiega TS. In sostanza l'ad nerazzurro sta pensando di portare a Milano il giocatore.

La Juventus ci ha rinunciato perché ha pensato che il suo futuro possa essere legato a Vlahovic. Da Dybala si aspettava altro soprattutto nell'anno in cui è andato via Ronaldo. Ora il calciatore affronterà proprio i nerazzurri nella prossima gara di campionato. Non è detto che il suo futuro sia ancora in Italia. Piace anche a club esteri come Tottenham, Barcellona e Atletico Madrid.

(Fonte: TS)