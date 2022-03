Inter, sarà ancora auto-finanziamento? Al vaglio idee per arrivare a Scamacca e Frattesi

Tutto dipenderà dalle indicazioni che Zhang darà a Marotta ma si pensa a cessioni per arrivare a rinforzare la rosa. Oppure a contropartite valide

Eva A. Provenzano

Il mercato dell'Inter dipenderà dalle indicazioni che il presidente Zhang lascerà a Marotta e Ausilio. Ma il Corriere dello Sport parla di indizi che lasciano pensare ad un club che non investirà sul mercato e che quindi, come nella scorsa estate, dipenderà dall'autofinanziamento. Quindi i dirigenti nerazzurri potrebbero essere costretti a vendere per rimettere a posto i conti.

Ancora da capire quanti sacrifici dovranno essere fatti. Si parla della possibile cessione di De Vrij e di un monte ingaggi che si alleggerirebbe con gli addii di Vidal, Vecino o dello stesso Sanchez. "Difficile. Se arriverà una proposta... alla Lukaku per Barella (quello che a livello internazionale è più considerato), Martinez, Bastoni o Skriniar, il club dovrà a malincuore prenderla in considerazione? Altrimenti ha pronta un'altra soluzione: utilizzare come contropartite in operazioni giudicate importanti per rinforzare la rosa i giovani o i giocatori che ha in prestito in giro", si legge sul quotidiano sportivo.

Piano alternativo

E in questo modo potrebbe Marotta arrivare a Scamacca e Frattesi. Il primo è l'obiettivo numero uno dell'ad (al secondo posto ci sarebbe Zapata - un nome che ritorna - dell'Atalanta) e il secondo può dare una grossa mano a Barella. Per il Sassuolo, per comprarli entrambi servono almeno 70 mln, e per questo si pensa a delle contropartite sul tavolo. Come nel caso di Bremer.

E il quotidiano parla di Sensi e Pinamonti. Il primo, in prestito alla Samp, potrebbe non rientrare nei piani del club nerazzurro a fine stagione. "Più facile pensare a una cessione a una quindicina di milioni, magari con tanto di ritorno al Sassuolo dove Dionisi potrebbe rilanciarlo definitivamente", si legge. Poi c'è l'attaccante che sta giocando in prestito all'Empoli che viene valutato circa 25 mln. "Inserendo nell'operazione Pinamonti e Sensi, la fumata bianca per Scamacca e Frattesi sarebbe più semplice e la folta concorrenza diventerebbe meno pericolosa", conclude il giornale sportivo.

(Fonte: Corriere dello Sport)