Dzeko, l’Inter ha bruciato la Juventus. CorSera: “Era la prima scelta di Allegri”

Oggi fa felice i tifosi dell'Inter, eppure il suo presente avrebbe potuto avere altri colori. Pià precisamente quelli bianconeri. Edin Dzeko in poco tempo ha conquistato il popolo nerazzurro, diventando da subito una pedina fondamentale per Simone Inzaghi e convincendo anche chi storceva il naso di fronte all'acquisto di un 35enne reduce da una stagione tutt'altro che esaltante. L'attaccante bosniaco ha già segnato 11 reti fra campionato e Champions League, e il suo apporto al gioco interista va ben oltre i gol realizzati. Arrivato a Milano praticamente a costo zero, oggi il "Cigno di Sarajevo" si riscopre grande rimpianto di mercato della Juventus, gravemente attardata in classifica e in enorme difficoltà sotto porta.