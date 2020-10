Inter, emergenza attacco: si ferma Lukaku, Sanchez non al top. Occasione per Pinamonti?

L’infortunio di Romelu Lukaku priva l’Inter del suo bomber principe, oltre che del suo leader. Antonio Conte dovrà trovare una soluzione per sopperire all’assenza del belga: unico certo di un posto in attacco è Lautaro Martinez, che non sta certamente attraversando un periodo particolarmente felice in zona gol. Secondo il Corriere dello Sport, tra le varie opzioni a disposizione del tecnico nerazzurro prende quota la candidatura di Andrea Pinamonti.

CHANCE PINAMONTI – “Conte deve decidere come sostituire il belga, senza il quale, dall’estate 2019 a oggi, l’Inter ha disputato 3 partite: il bilancio è di 2 vittorie (Torino e Spal) e 1 sconfitta (a Barcellona). La soluzione più semplice sarebbe stata l’utilizzo dal 1′ di Martinez e Sanchez, ma quest’ultimo non è ancora al top e nonostante ieri abbia lavorato in parte con i compagni, ha ancora fastidio a calciare. La soluzione più probabile è lanciare dall’inizio Pinamonti che dal suo ritorno ad Appiano Gentile ha collezionato solo un paio di spezzoni (a Genova e a Kiev)“.