Equipe distrugge Skriniar: “Così diventerà vero problema. Nizza gode della sua lentezza”

Il Psg perde in casa 3-2 contro il Nizza: disastrosa la prova dell'ex difensore dell'Inter, giudicato con un 3 dall'Equipe

Inizio davvero deludente di stagione del Psg di Luis Enrique, che nelle prime 5 giornate di campionato ha collezionato soltanto 8 punti: ieri, poi, è arrivata la prima sconfitta in campionato per 3-2 in casa contro il Nizza. Disastrosa la prova di Milan Skriniar, giudicato dall'Equipe con un pesante 3: "Di questo passo lo slovacco diventerà un vero problema. Tormentato notevolmente nel duello da Moffi. Perde l'uno contro uno contro il nigeriano e indietreggia molto sull'azione del 3° gol. I giocatori del Nizza godono della sua lentezza e della sua mancanza di mobilità. Sotto pressione, sembra friabile", scrive il quotidiano sullo slovacco.