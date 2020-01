L’Equipe – Kurzawa esigente, ha rifiutato la prima offerta dell’Inter che ci riprova. Il nodo…

Layvin Kurzawa si allontana sempre di più dal PSG. Il suo contratto è in scadenza a giugno e ora si sta cercando di capire se il terzino lascerà il club parigino già a gennaio o solo in estate.

L’Equipe, notissimo quotidiano francese, parla di lui e scrive: “A inizio stagione il giocatore non aveva intenzione di lasciare la squadra nel mercato invernale, ma la sua posizione ora è cambiata perché ha giocato poco. Resta particolarmente esigente rispetto al suo futuro. Vuole un club di altissimo livello. Ha persino respinto un’offerta dell’Inter poche settimana fa. Il club italiano, convinto di potergli dare grande spazio, aveva fatto una proposta economica abbastanza importante. Anche con diversi bonus in ballo. Il club nerazzurro non ha perso la speranza di poterlo convincere e si è anche riattivato nei giorni scorsi”.