Inter, riflessioni in corso su Kurzawa: arriva a gennaio? L’assist può arrivare…da Icardi!

Tra i tanti nomi monitorati dall’Inter per la fascia sinistra c’è anche quello di Layvin Kurzawa: l’esterno francese del Paris Saint Germain è in scadenza di contratto, e può arrivare a Milano a parametro zero a giugno. La dirigenza nerazzurra, però, considerando i problemi fisici di Asamoah, potrebbe decidere di anticipare a gennaio il suo arrivo: secondo Tuttosport, un assist potrebbe arrivare da mauro Icardi.

“Un’altra soluzione è quella del francese del Psg, Layvin Kurzawa, che non vuole rinnovare il suo contratto, ma che ultimamente, dopo essere stato accantonato, è tornato a giocare. L’Inter segue sia lui sia Meunier per giugno, quando entrambi saranno a parametro zero, ma adesso che ha una necessità sull’out di sinistra valuta l’idea di anticipare l’operazione sfruttando il canale creato con Leonardo grazie alla cessione in prestito di Icardi“.