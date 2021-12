Ag. Eriksen: “È ottimista, ma non è il momento di parlare di calcio. Solo lui deciderà”

L'agente del centrocampista nerazzurro conferma che il giocatore è tornato ad allenarsi

A cinque mesi di distanza dal quel terribile giorno, Christian Eriksen è tornato ad allenarsi in compagnia di un personal trainer ad Ådalen, sui campi del centro sportivo dell'Odense: oltre alla parte atletica, durante la sessione è comparso anche il pallone. La conferma è arrivata anche dall'agente del giocatore, Martin Schoots : "Come ogni persona che ha passato ciò che è successo a lui, Christian sta lavorando alla sua guarigione".

"Gli piace farlo a Milano o quando è qui, in Danimarca, privatamente, nel suo paese di nascita. Quando è in patria e ne ha voglia, può utilizzare le strutture dell'Odense. Un grande gesto da parte della sua ex squadra. Chris ha un carattere positivo, ottimista ed energico, ma non è ancora il momento di parlare di calcio. Solo lui deciderà se e quando accadrà", ha detto l'agente a Goal.com.