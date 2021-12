Inter, Eriksen torna ad allenarsi sul campo dell’Odense. E compare il pallone!

Finalmente buone notizie per il centrocampista danese, che nella giornata di ieri ha svolto una seduta individuale

Finalmente buone notizie per Christian Eriksen! Il centrocampista dell'Inter, come scrive il quotidiano BT, nella giornata di ieri si è allenato in compagnia di un personal trainer ad Ådalen, sui campi del centro sportivo dell'Odense, club della massima serie danese. La seduta si è svolta alle 8 del mattino sul campo 4 della struttura, quello più "nascosto", a poche centinaia di metri dalla grande villa in cui Eriksen alloggia con la sua fidanzata Sabrina e i loro due figli dalla scorsa estate: oltre alla parte atletica, durante la sessione è comparso anche il pallone.