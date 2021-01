Gds – Eriksen, torna prepotentemente in auge una ‘nuova’ destinazione. Ora Conte pensa…

Una scintilla, quella che i tifosi e Conte aspettavano da tempo e che può cambiare il corso delle cose. Con la splendida punizione che ha regalato la semifinale di Coppa Italia all’Inter, Christian Eriksen si è preso la sua rivincita. Se a dicembre lo stesso Marotta aveva lasciato intendere che il danese fosse sul mercato, adesso la situazione sembra essere cambiata. “Non arriverà e non partirà nessuno. E con Christian stiamo lavorando tatticamente”, ha detto ieri Conte al termine della partita.

“L’Inter torna prepotentemente in auge come ‘nuova’ destinazione. ‘Nuova’ volutamente tra virgolette, perché la perla nel derby potrebbe rappresentare la linea divisoria tra ciò che era e ciò che, magari, sarà“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Conte, nel post-match, si è concentrato sul ruolo: maluccio tra le linee nelle prime 40 presenze ufficiali in nerazzurro, quantomeno interessante immaginarlo regista davanti alla difesa con accanto i polmoni e la garra di Barella e Vidal. Vero, aumenterebbe la pressione, ma diminuirebbe il ritmo, aspetto che – insieme alla personalità – finora è mancato a Christian. E con un piede come il suo, avrebbe tutto per reinventarsi da play. Questa è la nuova sfida, proprio ora che il mercato dell’Inter non prevede colpi. Ma chissà che quello vero non possa essere già in casa”.

(Gazzetta dello Sport)