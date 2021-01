VIDEO / Inter-Milan 2-1: Lukaku risponde a Ibrahimovic…e arriva il gioiello di Eriksen

MILANO – Un gol di Lukaku e una meraviglia su calcio di punizione di Eriksen. L’Inter vola in semifinale superando in rimonta i rossoneri passati in vantaggio con Ibrahimovic. Lo svedese dopo il gol del vantaggio però si rende protagonista di un pessimo gesto nei confronti di Lukaku che scatena le reazioni del belga che a stento viene trattenuto dai compagni. Squadre a riposo, calma ristabilita ed è ancora l’attaccante rossonero protagonista in negativo quando – con un brutto intervento su Kolarov – rimedia il secondo giallo e l’uscita dal campo. Sale l’Inter che cresce e martella i rossoneri per tutto il secondo tempo trovando prima il pareggio con Lukaku e poi, in finale di gara, il gol vittoria con la punizione capolavoro di Eriksen, entrato per Brozovic.

L’Inter vola in semifinale dove affronterà con molta probabilità la Juventus.