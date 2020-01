Eriksen vuole l’Inter senza più aspettare: arriva la mossa in prima persona che può cambiare le cose

Basta aspettare. E’ quello che deve aver pensato Christian Eriksen nelle ultime ore. Il centrocampista danese vuole il trasferimento all’Inter e non vuole più scendere in campo con la maglia del Tottenham.

Per questo, riporta il Corriere dello Sport, Eriksen è sceso in campo in prima persona per facilitare il suo approdo all’Inter.

“Domani sera il Tottenham giocherà in casa contro il Norwich e lui spera di non essere convocato come invece è successo sabato con Watford, quando è stato schierato nel finale. Il giocatore e il suo entourage da ieri stanno premendo sulla dirigenza inglese affinché accetti l’offerta da 15 milioni (bonus compresi) recapitata dall’Inter la scorsa settimana. Possibilità che ci riesca? Chi conosce Levy assicura che il numero uno degli Spurs non si farà intenerire e che proverà a tirare sul prezzo fino alla prossima settimana“.