Simona Ventura si espone sul mercato dell’Inter: “Eriksen ha già firmato, l’ho saputo…”

Nel corso della trasmissione Settimana Ventura si è parlato anche di calciomercato. Tra le squadre più attive c’è naturalmente l’Inter, che si sta ritagliando un ruolo da protagonista in questa finestra di mercato invernale. Annuncio bomba della conduttrice Simona Ventura a proposito di un’operazione dell’Inter, che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi nerazzurri: “Eriksen ha già firmato, lo so per certo. L’ho saputo per caso, non chiedetemi come lo so”.

(Settimana Ventura)