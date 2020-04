Gds – Eriksen, la sua qualità ed esperienza si deve sentire. In passato è stato necessario…

Fisico, mentale, tattico. Tre aspetti che che Christian Eriksen vuole recuperare per diventare un pilastro dell’Inter. Per quanto riguarda l’aspetto mentale, la Gazzetta dello Sport sottolinea che “nessuno può pretendere un cambio di carattere e lo schivo Christian non può diventare l’esuberante centro del mondo che è Lukaku, ma in campo la sua maggiore qualità ed esperienza si deve sentire, e deve essere accompagnata da una voglia di primeggiare pari a quella dei “soldati” di Conte. Anche nel passato del giocatore in qualche occasione è stato necessario “allenare” questo spirito di competizione, ma alla fine la risposta è arrivata“.

(Gazzetta dello Sport)