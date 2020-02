Inter, Eriksen in ballottaggio? Scusa Vecino, ma c’è un motivo per cui deve essere titolare

Non ce ne voglia Vecino che in passato ha già deciso derby e sfide importanti con i suoi puntuali inserimenti nell’area avversaria. Ma nel derby di domenica tra Inter e Milan Eriksen ci deve essere e deve esserci dal 1′. Il danese ha qualità da vendere, tecnica, vede il gioco e ha grande esperienza, ma non sono questi i fattori che dovrebbero consegnarli la maglia da titolare domenica sera. Si tratta dell’entusiasmo. Un’arma importante nel calcio e soprattuto in sfide delicate e sentite come i derby.

La carica che può dare in termini di entusiasmo il danese, in questo momento, nessun altro in casa Inter riuscirebbe a darla. Lo aspettano tutti e vederlo solcare il prato di San Siro tra gli undici scelti da Conte darebbe una carica a tutto l’ambiente. In primis ai tifosi che altro non aspettano che vedere il loro nuovo idolo. Ma anche ai compagni che si aspettano un’atmosfera particolare al Meazza, un tifo che può trascinare i nerazzurri alla vittoria e che può scaldarsi ancor di più col colpo di gennaio in campo. E che dire del Milan? Di certo vedere in campo Eriksen avrebbe effetti anche sulla squadra di Pioli, obbligata a tenere un occhio di riguardo sull’ex Tottenham, magari lasciando qualche spazio in più in altre zone del campo.

Può essere la gara di Eriksen, facile fare il paragone con lo Sneijder del Triplete. Ma probabilmente il ragionamento che fece Mourinho quel giorno fu proprio questo. E fu un pensiero vincente. Siamo tutti d’accordo con Conte sul fatto che Eriksen non possa essere entrato a pieno nei meccanismi complessi della manovra interista. Ma i derby spesso si vincono con la pancia, Conte lo sa bene e sfrutterà queste ultime 48 ore per regalare al danese la Bibbia del suo calcio, rigorosamente in inglese in modo che possa recepire ogni compito tattico. Questo entusiasmo va sfruttato, ecco perché Eriksen deve essere titolare!