Eriksen, spunta lo scenario concreto: “L’Inter lo valuterebbe se a Chris andasse bene”

Entro la fine del 2021 potrebbe essere trovata una soluzione alla vicenda del danese dopo il problema cardiaco dello scorso giugno

Giornata importante in casa Inter. Oggi, infatti, come riporta il Corriere dello Sport, è in programma il consiglio d'amministrazione per l'approvazione della trimestrale e sarà ovviamente collegato anche il presidente Steven Zhang. E c'è una questione urgente da dover risolvere: "Nei conti figura anche lo stipendio di Eriksen, in buona parte pagato dall'assicurazione di Fifa e Uefa.