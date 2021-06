Sky – Eriksen, in arrivo video Inter. Defibrillatore temporaneo se…

Il centrocampista dopo l'operazione e l'installazione del defibrillatore tornerà a Odense, l'Inter lo aspetta a luglio

"Il defibrillatore sarà temporaneo se, dopo un periodo di circa 2-3 settimane, i medici che valuteranno l’evolversi della situazione riterranno il problema sarà risolto. Altrimenti la soluzione adottata in questo momento potrebbe rendersi permanente. Intanto i contatti tra Eriksen e l'Inter sono quotidiani. I nerazzurri, nei prossimi giorni, manderanno al giocatore un video dettagliato di vicinanza, ma anche per illustrargli come il club lo assisterà nei prossimi mesi. Solo in un secondo momento qualcuno potrebbe recarsi in Danimarca, ma è più probabile che l'Inter lo aspetti a Milano direttamente a luglio", spiega Sky Sport.