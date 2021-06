Eriksen? L’Inter si tutela: “Nome nuovo a centrocampo. Può rientrare nell’affare Hakimi”

All'Inter tutti sperano che Christian Eriksen possa tornare in nerazzurro. Ovvio, però, che il club debba considerare tutti gli scenari

All'Inter tutti, ovviamente, sperano che Christian Eriksen possa tornare a calpestare i campi di tutto il mondo in maglia nerazzurra, lasciando al passato quanto di brutto accaduto. Ovvio, però, che la possibilità che il centrocampista danese non torni a giocare resta concreta. Ecco perché il club di Viale della Liberazione è chiamato a correre ai ripari. In questo senso, a centrocampo (ri)spunta il nome di Mateo Kovacic, che potrebbe anche rientrare nell'affare Hakimi con il Chelsea. Scrive Tuttosport:

"Sotto il profilo tattico, l’uomo giusto per Inzaghi può essere Mateo Kovacic: con il Chelsea ci sono molti tavoli aperti, considerato che il club di Stamford Bridge intende fortissimamente sorpassare il Psg nella corsa ad Achraf Hakimi. Gli inglesi per il marocchino hanno offerto un ventaglio di contropartite (Marcos Alonso, Christensen ed Emerson Palmieri) e l’Inter sta sfogliando la margherita. Kovacic non rientrerebbe nel mazzo, ma il buon esito dell’affare Hakimi potrebbe essere viatico per provare con chance di successo a chiedere il croato in prestito".