Aleksandar Stankovic, centrocampista e capitano dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di Fcinter1908 al termine del match vinto contro l'Atalanta, ultima gara di regular season prima delle semifinali scudetto: "Il nostro obiettivo stagionale per la regular season l'abbiamo raggiunto. Adesso arrivano, speriamo, due partite che per noi sono molto importanti, quello per cui lavoriamo da fine luglio. Siamo pronti, non vediamo l'ora: siamo nati per giocare queste partite".