Stante 6,5 Solido, concentrato. Ammonito, Chivu preferisce non rischiare e lo toglie. (dal 27' st Stabile 6 Entra a partita di fatto finita)

Alexiou 7 Spalla ideale di Stante: con quei due non si passa.

Miconi 7 Sfrutta al meglio la chance da titolare, anche se non sulla fascia preferita: copre, si propone con continuità. E fa solo gol belli: un altro spunto personale dopo quello contro il Sassuolo. (dal 39' st Mazzola sv )

Di Maggio 6 Non particolarmente brillante, prestazione sufficiente ma senza acuti. (dal 27' st Zarate 6 Minuti finali)

Lavelli 6 All'esordio assoluto da titolare, si fa apprezzare soprattutto in fase di appoggio ai compagni. L'istinto da bomber si vede nella ripresa, quando per poco non riesce a calciare su suggerimento di Di Maggio. (dal 14' st Spinaccè 6 Si mette al servizio della squadra lottando contro i difensori dell'Atalanta)