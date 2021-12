Esposito-Basilea agli sgoccioli? I tifosi lo scaricano: “Il tuo tempo qui è finito”

Periodo nerissimo per l'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter, protagonista ieri di un altro brutto episodio

Sebastiano Esposito ne ha combinata un'altra: l'attaccante di proprietà dell'Inter, attualmente in prestito al Basilea, è stato espulso nella sfida di ieri contro il Grasshopper per una reazione decisamente oltre le righe nei confronti di un avversario. Il tutto dopo il caso di pochi giorni fa, quando si rifiutò di entrare nei minuti finali del match di Conference League contro il Qarabag. Una spirale negativa dalla quale il gioiellino classe 2002 sembra non riuscire ad uscire. E dire che l'avventura in Svizzera era cominciata alla grande, con gol, assist e giocate illuminanti, che gli erano valse una maglia da titolare e la fiducia immediata del tecnico Rahmen.