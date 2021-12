Esposito si rifiuta di entrare per 10 minuti. Basilea: “Inaccettabile, ne parleremo tra…”

Il Basilea sta vincendo 3-0 contro il Qarabag, l'allenatore vuole far entrare Sebastiano Esposito per 10 minuti. Ma il giovane dice no

Daniele Mari

Partita di Conference League. Il Basilea sta vincendo 3-0 contro il Qarabag, l'allenatore vuole far entrare Sebastiano Esposito, al rientro dopo 3 mesi, per gli ultimi dieci minuti. Ma il giovane, in prestito dall'Inter, si rifiuta di entrare per così poco tempo. Provano a convincerlo anche i senatori dello spogliatoio ma non c'è verso: Esposito non vuole entrare.

Il quotidiano svizzero Blick chiede e ottiene una conferma dal portavoce del club elvetico Simon Walter: "Non è tollerabile ma ne discuteremo tra di noi. Parleremo di tutto internamente", la conferma del gesto del giovane attaccante nerazzurro.

Un episodio spiacevole che promette di avere strascichi per il giocatore appena rientrato da un lungo stop.