FCIN1908 / Inter, Appiano Gentile si svuota: il programma degli allenamenti, poi vacanze

Appiano Gentile si sta svuotando. I primi a salutare il centro sportivo nerazzurro sono stati i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali: Lautaro Martinez , Joaquin Correa , Romelu Lukaku , André Onana , Marcelo Brozovic , Stefan de Vrij e Denzel Dumfries . Tra questi ci sono anche giocatori infortunati come Big Rom e Dumfries, che dovranno sottoporsi a nuovi esami. Responsabili delle loro condizioni e del bollettino infermieristico sono ora le rispettive Nazionali e non più direttamente il club nerazzurro.

Il programma per chi rimane

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, in questi giorni i (pochi) giocatori rimasti ad Appiano svolgeranno ancora qualche seduta di allenamento e poi - entro sabato - partiranno per godersi un periodo di vacanze di circa 12-14 giorni. A dicembre l'Inter ha già pianificato e ufficializzato un programma di amichevoli (le prime nel ritiro di Malta), che serviranno per lavorare con il gruppo a disposizione di Inzaghi nell'attesa di ritrovare - a gennaio - i giocatori impegnati nel Mondiale in Qatar.