FCINTER1908 – Decisa la sede del ritiro invernale. Ecco il programma con tutte le amichevoli

Manca ancora l’ufficialità, ma l’Inter dovrebbe aver scelto la sede del suo ritiro invernale, che avverrà nel corso della pausa per il mondiale. Sarà a Malta, dove i nerazzurri di Inzaghi - secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it - affronteranno due amichevoli contro avversarie ancora da definire. Ma non saranno le uniche, perché anche al rientro in Italia ci saranno altri test.