FCIN1908 / L’Inter è pronta per l’amichevole con il Psg, le condizioni di Mkhitaryan

Domani l' Inter affronterà il Psg in amichevole a Tokyo. Sono giorni di lavoro quelli della squadra nerazzurra che nella tournée giapponese fa le prime prove in vista di una stagione affascinante quanto impegnativa. L'incrocio con il club parigino regalerà un confronto con l'ex nerazzurro Milan Skriniar , che si sta integrando nella sua nuova squadra. Intanto Simone Inzaghi , nell'attesa di avere tutte le pedine necessarie a rendere completa e competitiva la rosa, non risparmia il gruppo.

Le condizioni di Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan non era a disposizione di Inzaghi nell'amichevole giocata contro l'Al Nassr di Marcelo Brozovic. Per lui riposo precauzionale a causa di una lombalgia da sovraccarico. Come verificato da FCINTER1908, il centrocampista armeno ha recuperato e sarà a disposizione per l'amichevole contro il Psg. Il giocatore sta bene e si è sempre allenato con il gruppo.