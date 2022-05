FCIN1908 / Mancini e Oriali ma non solo: ecco chi c’era al derby Primavera

Nel tardo pomeriggio di oggi è andata in scena la sfida tra le formazioni Under 19 di Inter e Milan, terminata 2-2

Grande affluenza di pubblico, nonostante l'abbondante pioggia caduta poco prima del calcio di inizio, per il derby di Milano della categoria Primavera (terminato in parità con il punteggio di 2-2). Una sfida che ha richiamato anche ospiti illustri come il ct della Nazionale, Roberto Mancini, e Gabriele Oriali, entrambi ex Inter, ma non solo. Come documentato da Fcinter1908, al Suning Youth Development Centre c'erano anche Aleksandar Kolarov, destinato ad appendere gli scarpini al chiodo tra poche settimane e ad intraprendere una nuova carriera (dirigente, osservatore o procuratore?), l'ex tecnico della Primavera nerazzurra Armando Madonna (presenza pressochè fissa delle partite dell'Under 19 interista), oltre a Samuele Mulattieri e Franco Vezzoni, giovani di proprietà Inter reduci da una stagione in prestito (rispettivamente con Crotone e Pro Patria). Per quanto riguarda la dirigenza nerazzurra, non potevano mancare Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile, e Dario Baccin, vice direttore sportivo.