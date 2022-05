Primavera, Inter-Milan 2-2 risultato finale: occasione sprecata per i nerazzurri

Per i ragazzi di Chivu quattordicesimo risultato utile consecutivo e semifinali scudetto a un passo: gol di F. Carboni e Fabbian

Fabio Alampi

Inter 2-1 Milan

18:57 - 9 mag Non c'è più tempo: finisce 2-2 il derby di Milano. Le reti portano le firme di Nasti ed El Hilali per il Milan e di Franco Carboni e Fabbian per l'Inter. 94' 18:51 - 9 mag Ultima fiammata Inter, il colpo di testa di Fabbian è alto di un soffio. 92' 18:51 - 9 mag Milan a un passo dal gol, il tiro di Nasti sfiora la traversa. 90' 18:47 - 9 mag Concessi 5 minuti di recupero. 89' 18:47 - 9 mag Pareggio del Milan: il tiro di El Hilali dal limite dell'area viene deviato e non lascia scampo a Botis. 87' 18:43 - 9 mag Cambio per l'Inter: esce Sangalli, entra Nunziatini. 85' 18:43 - 9 mag Gran palla di V. Carboni per Abiuso, l'attaccante dell'Inter si ritrova a tu per tu con Desplanches ma perde l'attimo per calciare. L'azione sfuma. 79' 18:35 - 9 mag Duro scontro tra Bosisio e Grygar, con entrambi i giocatori a terra. L'arbitro estrae il secondo cartellino giallo per il difensore del Milan, che viene così espulso. 78' 18:33 - 9 mag Doppio cambio per l'Inter: escono Casadei e Zuberek, entrano Moretti e Grygar. 77' 18:32 - 9 mag Franco Carboni allontana il pallone, ammonito. 75' 18:31 - 9 mag Ancora Milan: sugli sviluppi del corner la palla arriva a Nasti, la sua conclusione di prima intenzione non inquadra lo specchio della porta. 74' 18:30 - 9 mag Milan vicinissimo al pareggio: El Hilali sfonda centralmente e serve Traore, che controlla, si sposta la palla sul destro e calcia. Tentativo deviato che sfiora il palo. 69' 18:25 - 9 mag Sostituzione per il Milan: non ce la fa Robotti, toccato duro da Abiuso. Entra in campo Eletu. 67' 18:23 - 9 mag Cambio per l'Inter: esce uno spento Jurgens, al suo posto entra Abiuso. 65' 18:21 - 9 mag Due sostituzioni per il Milan: entrano Traore e Marshage, escono Foglio e Gala. 58' 18:16 - 9 mag INTER IN VANTAGGIOOOOOO!! FABBIAAAAAAAAN!! Situazione ribaltata: sponda aerea di Fabbian per Zuberek, Desplanches chiude alla disperata. La palla arriva a Valentin Carboni che, anzichè calciare di prima, dribbla il portiere rossonero e crossa di destro per la testa dello stesso Fabbian, che da due passi non può sbagliare! 55' 18:11 - 9 mag Robotti interrompe il tentativo di ripartenza dell'Inter fermando fallosamente Sangalli, cartellino giallo per il numero 8 del Milan. 53' 18:10 - 9 mag Doppio cambio per il Milan: dentro El Hilali e Incorvaia, fuori Lazetic e Bozzolan. 52' 18:09 - 9 mag Si fa vedere il Milan: discesa sulla sinistra di Bozzolan, il colpo di testa di Foglio è troppo debole per impensierire Botis. 49' 18:08 - 9 mag Lazetic rimane a terra, necessario l'intervento dello staff medico del Milan. 46' 18:05 - 9 mag GOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEER!! FRANCO CARBONIIIII!! Meno di un minuto e l'Inter pareggia: il cross dalla sinistra di Carboni sorprende Desplanches e termina in rete! 46' 18:04 - 9 mag Subito un cambio per l'Inter: Valentin Carboni entra al posto di Peschetola. 18:04 - 9 mag Comincia il secondo tempo. 17:47 - 9 mag Finisce senza recupero il primo tempo di Inter-Milan: rossoneri in vantaggio grazie al gol di Nasti. 45' 17:47 - 9 mag Borges mette in difficoltà Desplanches con un brutto retropassaggio, il portiere del Milan deve allontanare senza fronzoli. 40' 17:40 - 9 mag Punizione tagliata di Craboni, esce bene in presa alta Desplanches. 39' 17:40 - 9 mag Fallo di Bozzolan su Peschetola, l'arbitro estrae il giallo. 38' 17:39 - 9 mag Altro errore in fase di uscita da parte della difesa dell'Inter e palla regalata al Milan: Lazetic serve Foglio, il suo sinistro trova la pronta risposta di Botis. 36' 17:37 - 9 mag Ci prova Gala dalla media distanza, palla che si spegne tra le braccia di Botis. 35' 17:37 - 9 mag Carboni perde un brutto pallone e lancia il contropiede del Milan, ma l'azione sfuma. 30' 17:31 - 9 mag Imbucata di Casadei per Zuberek, palla leggermente troppo lunga. 29' 17:31 - 9 mag Milan pericoloso, sempre con Nasti: il numero 9 rossonero si porta la palla sul destro e calcia, il diagonale sfiora il palo. 27' 17:28 - 9 mag Prima ammonizione del match: Bosisio trattiene vistosamente Zuberek per i pantaloncini, cartellino giallo inevitabile. 24' 17:26 - 9 mag Lazetic prova a sfondare sulla sinistra, Silvestro lo contiene ma concede un calcio d'angolo al Milan. 20' 17:22 - 9 mag Replica dell'Inter: cross dalla destra di Silvestro, Jurgens non riesce a colpire. 17' 17:19 - 9 mag Milan in vantaggio: immediato capovolgimento di fronte, Nasti dribbla sia Cortinovis che Hoti e non lascia scampo a Botis. 16' 17:18 - 9 mag Inter pericolosa: classico traversone dalla sinistra di Carboni, Stanga in spaccata evita guai. 13' 17:17 - 9 mag Prima transizione offensiva del Milan, il cross dalla destra viene intercettato senza problemi da Botis. 11' 17:15 - 9 mag Zuberek lavora un pallone sulla sinistra e serve l'accorrente Fabbian: il suo destro dal limite dell'area termina alto sopra la traversa. 9' 17:15 - 9 mag Punizione di Peschetola a cercare la solit a testa di Casadei, allontana la difesa del Milan. 5' 17:06 - 9 mag Lancio in profondità per Jurgens, deve uscire Desplanches e allontanare. 2' 17:06 - 9 mag Inter che prende il comando del gioco, Milan guardingo sulla difensiva. 17:02 - 9 mag Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Milan. 17:00 17:01 - 9 mag Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Milan in maglia rossonera. 16:50 17:01 - 9 mag Termina la fase di riscaldamento, le due squadre rientrano negli spogliatoi. 16:20 17:00 - 9 mag Comincia la fase di riscaldamento.

Termina 2-2 il derby di Milano Primavera. Un punto ciascuno che permette all'Inter di avvicinarsi al traguardo di un piazzamento tra le prime due, mentre il Milan rimane pericolosamente in zona playout. Un risultato che, alla luce di quanto successo, sorride di più al Milan, che evita una sconfitta che sarebbe stata quanto mai immeritata. Per i ragazzi di Chivu la soddisfazione del quattordicesimo risultato utile consecutivo, ma prestazione decisamente deludente. Parte meglio il Milan, che passa meritatamente in vantaggio poco dopo il quarto d'ora di gioco con Nasti. Male nell'occasione i centrali interisti Cortinovis e Hoti, entrambi saltati con troppa facilità. La reazione dei nerazzurri è sterile, con Desplanches che non deve correre pericoli.

Nella ripresa la musica cambia: meno di un minuto e Franco Carboni trova il pareggio con un traversone che sorprende il portiere avversario, pochi minuti più tardi e Fabbian porta in vantaggio i suoi. Il Milan rimane in 10 per l'espulsione di Bosisio, tutto sembra lasciar pensare a un successo interista, ma i ragazzi di Chivu si rilassano troppo e i rossoneri trovano il meritato pareggio con un tiro deviato di El Hilali. Per l'Inter ora si tratta di aspettare il risultato di Cagliari-Juventus, in programma mercoledì: in caso di mancata vittoria dei sardi l'accesso alle semifinali scudetto sarà matematico.

Penultima giornata del campionato Primavera: derby di Milano per l'Inter di Chivu, in serie positiva da 13 partite e reduce da 4 vittorie consecutive, che ospita al Suning Youth Development Centre il Milan di Terni, da pochi giorni subentrato all'esonerato Giunti. Per i nerazzurri l'occasione per garantirsi un posto tra le prime due (che eviterebbe il primo turno dei playoff scudetto e garantirebbe l'accesso a partire dalle semifinali), per i rossoneri l'obiettivo è quello di allontanare lo spettro playout e i rischi di retrocessione. Calcio di inizio alle ore 17.

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan:

INTER (4-3-1-2): 21 Botis; 19 Silvestro, 3 Cortinovis (C), 5 Hoti, 6 Carboni F.; 8 Casadei, 4 Sangalli, 14 Fabbian; 7 Peschetola; 9 Jurgens, 35 Zuberek

A disposizione: 1 Rovida, 12 Basti, 10 Iliev, 15 Fontanarosa, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 23 Moretti, 25 Grygar, 27 Dervishi, 30 Owusu, 38 Carboni V.

Allenatore: Cristian Chivu

MILAN (3-5-2): 1 Desplanches; 2 Coubis, 23 Stanga (C), 13 Bosisio; 16 Borges, 17 Foglio, 8 Robotti, 24 Gala, 71 Bozzolan; 9 Nasti, 20 Lazetic

A disposizione: 69 Nava, 99 Psfetis, 4 Obaretin, 11 El Hilali, 14 Tolomello, 18 Omoregbe, 19 Bjorklund, 36 Incorvaia, 39 Marshage, 43 Eletu, 45 Roback, 88 Traore

Allenatore: Christian Terni

Arbitro: Paride Tremolada (sez. Monza)

Assistenti: Pressato - Voytyuk