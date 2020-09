FCIN1908 – Inter-Genoa, asse caldo: ottimismo per Ranocchia in rossoblù. Faggiano rimarrà…

Non si è parlato solo del futuro di Andrea Pinamonti nell’incontro di oggi tra il ds del Genoa, Daniele Faggiano, e la dirigenza nerazzurra. Secondo quanto raccolto da FcInter1908, nell’incontro si è parlato anche di Andrea Ranocchia. Il difensore nerazzurro, che quest’anno ha raccolto 12 presenze (7 in campionato, 3 in Coppa Italia e 2 in Europa League), è uno dei giocatori in uscita. La trattativa con il club di Preziosi è in dirittura d’arrivo, c’è ottimismo in casa rossoblù ma al momento il calciatore sta riflettendo sulla proposta del Grifone. Il direttore sportivo del Genoa rimarrà comunque a Milano e potrebbe avere nuovi contatti con l’Inter nelle prossime ore per chiudere definitivamente l’affare. La notizia è che dopo quasi nove stagioni (in mezzo il prestito alla Sampdoria e all’Hull City), può chiudere la sua avventura in nerazzurro.