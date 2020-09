Sky – Inter, il ds del Genoa Faggiano in sede per discutere di Pinamonti: i dettagli

Sono giorni caldi per definire il futuro di Andrea Pinamonti, centravanti cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, oggi al Genoa. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il ds del club rossoblu Daniele Faggiano ha fatto visita ai nerazzurri in viale della Liberazione per discutere di cosa sarà del classe ’99. “L’attaccante era stato acquistato dai rossoblù per 18 milioni di euro più bonus ma con un gentleman agreement tra i club per un ritorno in nerazzurro del giocatore. Le parti sono ora a colloquio per concordare una soluzione”, si legge.