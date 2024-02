Sospiro di sollievo in casa Inter. Poco fa sono state comunicate le condizioni di Marcus Thuram, che ha subito un'elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra: nessuna lesione dunque per lui. Lo stop dovrebbe essere dunque, come raccolto da FcInter1908, di una quindicina di giorni: dovrebbe rientrare tra Genoa e Bologna ed essere a disposizione per la trasferta di Madrid.