Sono troppi, infatti, a oggi gli interrogativi che non possono essere trascurati. E riguardano soprattutto la fattibilità dei lavori, tempistiche ed eventuali rischi legati a possibili ritardi (come avvenuto ad esempio nella realizzazione della metro M4 sempre da parte di WeBuild).

Il prossimo passo sarà la presentazione del progetto, che - secondo quanto filtra - potrebbe avvenire non prima di tre mesi. Tempistica che cozza con quella che è la scadenza più incombente in casa nerazzurra ovvero quella sull’esclusiva dei terreni di Rozzano. Per questo l’Inter va avanti per la sua strada, con una porticina ancora aperta, ma senza illudersi su quella che ad oggi pare più che altro una forzatura da parte dell’amministrazione.