Festa (Sole 24 Ore): “Fondo Qatar per l’Inter? La verità. Se Suning non vende a Bc Partners…”

Da giorni si susseguono voci sul possibile interessamento di un fondo del Qatar per il pacchetto di maggioranza dell’Inter. Il fondo qatariota sarebbe in concorrenza con Bc Partners, fondo uscito allo scoperto con la due diligence sui conti nerazzurri.

Carlo Festa de Il Sole 24 Ore commenta così le voci sul Qatar: “Lo ripeto da anni. Da quando si parlava di fondi del Qatar per il Cagliari. L’unico fondo del Qatar vero ha già investito sul Psg. Tutte le altre sono bufale”.

Ma Suning, probabilmente, dovrà lasciare comunque il club nerazzurro, complice il diktat del governo cinese.

“Credo che con le attuali restrizioni Suning difficilmente possa portare soldi all’Inter, che necessita un aumento di capitale. Quindi se non sarà Bc Partners, nelle attuali condizioni, devono comunque trovare altro partner/acquirente. La due diligence dura 4 settimane. Siamo a metà circa. Diciamo che a fine gennaio si saprà qualcosa. Ma io non darei per scontato che Bc Partners compri il club“, ha commentato Festa.