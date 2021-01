Bc Partners, concorrenza per l’Inter: “Ecco chi altro vuole il club. E Suning ha fatto il prezzo”

Il futuro societario dell’Inter potrebbe essere molto diverso rispetto all’assetto attuale. E’ quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Non è più una novità la due diligence in corso da parte del fondo di private equity Bc Partners, fortemente interessato ad una quota del club (da stabilire se di minoranza o di maggioranza).

Ma Bc Partners potrebbe non essere il solo soggetto interessato all’Inter.

“Il fondo che ha avviato la due diligence: la trattativa è in corso, si ragione sul prezzo (la valutazione dell’Inter sarebbe attorno a 700-800 milioni) e sulle quote da rilevare. Ma di certo, serviranno settimane per venirne a capo, anche perché da ambienti finanziari filtra l’esistenza di altri fondi interessati al club e pronti a farsi avanti. Al momento, a occuparsi dell’operazione come advisor per gli Zhang c’è Goldman Sachs, vicina al colosso cinese che ha come obiettivo più stringente il rifinanziamento dei bond da 375 milioni in scadenza nel 2022, per cui sarà necessario un aumento di capitale. Insomma, all’Inter si prevede un inverno caldo”.