La fidanzata di Sensi: “Noi via da Milano? No. Evito di mettere Stefano sui social perché…”

Non è un momento particolarmente brillante per Stefano Sensi. Il centrocampista continua a non essere disponibile, come rimarcato anche da Antonio Conte nelle ultime conferenze stampa.

I follower hanno provato a tastare il terreno con la sua fidanzata, Giulia Amodio. La ragazza ha risposto ad un tifoso in particolare, che le chiedeva come mai Stefano non apparisse più sul suo profilo social insieme a lei (come invece spesso era accaduto in passato, non senza qualche polemica): “Semplicemente preferisco evitare. Spesso la gente di pessimo gusto utilizza ogni pretesto per dire cattiverie, offendere e metterti in cattiva luce. Per quanto penso sia bello mostrare l’amore e la quotidianità ho capito con tanto dispiacere che è praticamente da evitare”. E alla domanda se lei e Sensi stessero andando via da Milano ha risposto così: “Assolutamente no. Si cambia solo casa”.