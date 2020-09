TS – Inter, la fidanzata mette nei guai Sensi: foto vietatissima. Multa in arrivo?

Uno dei migliori contro la Fiorentina, ma autore di un autogol social che ha fatto discutere. Stefano Sensi ieri ha infatti posato con la fidanzata su un monopattino elettrico, foto pubblicata poi su Instagram. Ma questa ha fatto discutere, e il perché è spiegato da Tuttosport: “Tutto il mio amore racchiuso qui”. Giulia Amodio, modella nonché fidanzata di Stefano Sensi, ha postato la foto su instagram con tutte le migliori intenzioni del mondo.

Il problema è che andare in monopattino in due (con cagnolino al seguito) è vietatissimo dal codice della strada. Il club, sempre attento al comportamento dei propri tesserati sui social, non avrà gradito: multa in arrivo?“.