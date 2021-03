Inter attenta, c’è la fila per Lukaku. Dalla Premier ritorno di fiamma per Romelu

Le prestazione dell'attaccante dell'Inter hanno attirati tanti top club in Europa, ora anche il Chelsea vorrebbe riportarlo a Londra

Secondo quanto riporta il Telegraph, infatti, il grande obiettivo di mercato per la squadra di Tuchel è in attacco. I blues cercano un centravanti e la prima scelta è Haaland del Borussia Dortmund. Per il norvegese c'è grande concorrenza e la richiesta dei tedeschi per il suo cartellino sarà altissima. Così il Chelsea è tornato su un giocatore scartato anni prima: Romelu Lukaku. Secondo il portale inglese il centravanti dell'Inter è una delle possibili opzioni per rinforzare la batteria di attaccanti di Tuchel.