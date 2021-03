Barcellona su Lukaku, l’Inter non ci sente. CdS: “Addio solo in un caso”. Conte…

Il Corriere dello Sport riporta la notizia dell'interessamento del Barcellona per Lukaku: ecco l'idea dell'Inter sul possibile addio

Alessandro De Felice

Il Barcellona ci riprova. Dopo Lautaro Martinez, il club catalano mette gli occhi su un altro gioiello dell'Inter di Antonio Conte: Romelu Lukaku. Il Corriere dello Sport riporta l'indiscrezione lanciata dal quotidiano Mundo Deportivo. Altro tormentone? Lo vedremo nei prossimi mesi. "Di certo l’ex United è centrale nel progetto nerazzurro e, se non saranno obbligati da motivi economici, i dirigenti non lo faranno partire" assicura il CorSport.

Lukaku non è una priorità dell'allenatore del Barcellona Koeman, che vuole Depay. Il belga però, diventerebbe un acquisto da fare in ogni costo in caso di addio a sorpresa di uno tra Messi e Dembelé, che stanno trattando il rinnovo.

Ma dalle parti di viale della Liberazione non si vuole nemmeno dare credito a certe voci: Lukaku era ed è un giocatore cardine per il progetto dell'Inter, probabilmente l'unico insostituibile per Conte. L'addio del belga è ipotizzabile in un solo caso: ridimensionamento economico imposto da Suning.

"Certo Lukaku sarebbe l'ultimo elemento da sacrificare, ma vista la ricerca di un nuovo prestito che Suning sta portando avanti, è ipotizzabile che il prossimo mercato sarà improntato all'austerity. Magari a tagliare ulteriormente i costi e a far cassa con l'addio di un big. Lukaku è un... super big quanto alla cifra che garantirebbe di incassare: è stato pagato, bonus e commissioni comprese, 74 milioni, ma adesso ne vale di più (Covid permettendo). E poi c'è l'ingaggio che dal 2021-22 salirà a 8,5 milioni netti. Un bel fardello per i conti che però, quando il discorso si sposta sul campo, diventa... una piuma visto l'apporto di Big Rom in termini di reti. Per il momento siamo a 59 in 85 incontri con l'Inter e il tassametro corre".

Quello dell'addio di Lukaku appare uno scenario al momento molto improbabile: "Senza di lui il prossimo anno sarebbe difficile non parlare di ridimensionamento e convincere l'ex ct a rispettare il terzo anno del suo contratto".