Gabigol, il Flamengo è a Milano. Oggi l’incontro con Marotta e Ausilio per la fumata bianca

Giornata calda in casa Inter. Oggi atteso Eriksen a Milano, ma è anche la giornata della cessione di Politano al Napoli. E nel capoluogo lombardo sono arrivati anche i dirigenti del Flamengo per l’affare Gabigol.

“Oggi dovrebbe anche essere il giorno della chiusura della cessione di Gabigol al Flamengo: il vicepresidente dei rubo-negros Marcos Braz e l’a.d. Bruno Spindel sono a Milano da sabato, e in giornata dovrebbero ricevere da Marotta e Ausilio l’ok all’offerta di 18 milioni più bonus per l’attaccante, che ha già trovato l’accordo per restare a Rio. Esce Gabriel, entra Christian: nessuno fra i tifosi interisti avrà nulla da ridire”, spiega La Gazzetta dello Sport.