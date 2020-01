Politano-Napoli, domani la firma: i dettagli. GdS: “Dopo il fallimento dello scambio con Spinazzola…”

“Domani sarà il giorno delle firme. Dopodiché, Matteo Politano sarà un nuovo giocatore del Napoli”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’accordo raggiunto tra Napoli e Inter per Politano. L’ex Sassuolo sosterrà domani le visite mediche a Villa Stuart: l’operazione si chiuderà attorno ai 23,5 milioni di euro, bonus compresi. La formula è quella del prestito (2 mln) con obbligo di riscatto (19 milioni) da pagare nel 2021, più altri 2,5 di bonus legati al rendimento del giocatore e ai risultati del club. Per Politano, invece, pronto un contratto di quattro anni e mezzo a 2,2 mln di stipendio più bonus.

DOMANI LE VISITE, IL COLPO DI GIUNTOLI

“Domani Matteo Politano si sottoporrà alle visite mediche e una volta avuta l’idoneità, raggiungerà Napoli per mettersi a disposizione di Rino Gattuso. Sarà l’epilogo di una settimana caratterizzata dalla caparbietà di Giuntoli che non ha mai perso l’ottimismo. Sapeva, il d.s. che l’esterno nerazzurro sarebbe voluto andare alla Roma, che fino all’ultimo ha aspettato che il club giallorosso rilanciasse l’offerta, soprattutto dopo il fallimento dello scambio con Spinazzola. Quando ha capito che la Roma non sarebbe stata in grado di pareggiare l’offerta presentata, intanto, dal Napoli, allora il ragazzo non ha avuto esitazioni nell’ascoltare la proposta di Cristiano Giuntoli“, spiega La Gazzetta dello Sport. L’accordo è stato poi raggiunto quando il Napoli ha alzato l’ingaggio a 2,2 mln più bonus. Dopo le visite, Politano firmerà, negli studi della Filmauro, l’accordo che lo legherà al Napoli fino al 2024. Pronta per lui la maglia numero 21.