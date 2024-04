Frattesi, marchio di fabbrica

“Domenica scorsa contro il Cagliari gli sono bastati meno di dieci minuti per procurarsi un rigore. Nel turno precedente a Udine, rimanendo in campo meno di mezz’ora, aveva piazzato la zampata vincente per il successo all’ultimo minuto. Davide Frattesi come dodicesimo uomo non conosce eguali in Serie A, basti vedere quanto la sua capacità di essere decisivo sia inversamente proporzionale ai minuti giocati. Altri giocatori non titolari della rosa dell’Inter, come Carlos Augusto o De Vrij, hanno disputato più minuti, ma il centrocampista ex Sassuolo alla prima stagione in nerazzurro è riuscito a contraddistinguersi per la sua capacità di essere quanto mai incisivo. Far male da subentrato è ormai diventato il suo marchio di fabbrica preferito. Su 43 partite stagionali disputate fin qui dai nerazzurri in tutte le competizioni, Frattesi soltanto 8 volte è partito titolare, ma è riuscito a siglare 7 reti, a servire 3 assist e a procurarsi altrettanti rigori.