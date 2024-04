Solo Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic hanno segnato più di Albert Gudmundsson in Serie A. 23 per il capitano dell’Inter, 15 per l’attaccante della Juve, poi a 13 c’è il gioiello del Genoa. Sotto contratto fino al 30 giugno 2027 col Genoa, Gudmundsson viene valutato attorno ai 25/30 milioni di euro al momento. Il club ligure si aspetta importanti offerte in estate per il giocatore, sia dall’Italia (a gennaio ci aveva provato anche la Fiorentina) che dall’estero, soprattutto dalla Premier League. L’Inter è tra i club interessati e osserva con attenzione gli sviluppi della situazione.