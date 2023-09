Frattesi: “Potevo fare di più, ma belle sensazioni. Dimarco? Non ci credevo, gol pazzesco”

Al termine di Empoli-Inter , Davide Frattesi ha commentato la quinta vittoria consecutiva in campionato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Non vedevo l'ora fischiasse! Riuscivamo a fare cambio dico sul nostro quinto e riuscivamo a sviluppare. Differenza più grande tra giocare a Sassuolo e l'Inter? L'obbligo di vincere ogni partita, si va sempre alla ricerca del gol".

"Poi le avversarie sono più chiuse, ma ci sta perché quando viene l'Inter viene a cercare di dominare la partita. Gol di Dimarco? Non ci credevo, è un gol pazzesco. Lui ce l'ha il piede per fare queste cose, incredulo ma neanche troppo. Se mi ha trasmesso l'interismo? Chi meglio di lui? È un ragazzo che ci tiene, si vede che ce l'ha dentro. Sensazioni? Belle, potevo fare di più soprattutto in zona gol ma quello va a periodi. Sicuramente una bella sensazione e una bella emozione".