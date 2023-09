LIVE, Empoli-Inter 0-0: testacoda al Castellani, Inzaghi ricompone la ThuLa. Torna Calhanoglu

EMPOLI - Il più classico dei testacoda apre la domenica di Serie A della quinta giornata di campionato, con l'Inter che vuole - per la terza volta nella sua storia - arrivare a punteggio pieno dopo 450 minuti. Torna Hakan Calhanoglu tra i titolari, così come diversi uomini che in Champions League hanno inizialmente riposato. A Empoli si ricomincia invece da un nuovo allenatore dopo il disastroso inizio della gestione Paolo Zanetti, da zero punti e zero gol fatti: tocca ad Aurelio Andreazzoli andare a caccia delle prime gioie stagionali e della salvezza.